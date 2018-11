Reviaanse kitsch en symboliek, maar o, wat prachtig gedaan

Loro (Zij), de nieuwe meesterlijke film van ­Paolo Sorrentino (van onder meer La Grande Bellezza en Il Divo), gaat gelukkig weer over macht, seks, leegheid, deca­dentie, lijden, liefde, de zin van het leven en over Silvio Berlusconi.



Ergens was er een zinnetje in een recensie - in Italië of in Nederland (ik kan het niet meer terugvinden) - dat me trof en dat ongeveer luidde: 'Het lijkt wel of Sorrentino eerder voor dan tegen Berlusconi is.' Dat vond de recensent, die graag duidelijkheid had gehad, een negatief puntje.



Berlusconi wordt geweldig gespeeld door Toni Servillo, die met zijn ex-vrouw en met Silvio zelf had gesproken.