Respect en tolerantie in het orkest

Sinds de val van Gatti is het oorverdovend stil gebleven aan het Museumplein

Zo ­begrijp ik dat het orkest in tweeën is gespleten en nu bestaat uit een groep die Gatti's vertrek toejuicht en een groep die Gatti's vertrek beschouwt als een beschamend intermezzo, waarin de dirigent een groot onrecht is aangedaan.



Er is een interne ontmoeting geweest met een advocaat, die vragen alleen met ja of nee mocht beantwoorden. Uit de summiere antwoorden bleek niettemin dat Gatti niemand heeft verkracht of aangerand, noch enigerlei persoon onvrijwillig heeft gezoend of tegen de muur gedrukt.



Wat blijft er dan over? Heeft hij een hand op een bil gelegd?



Kortom, misschien heb ik een klok horen luiden, maar dan hoorde ik die klok in commissie.



Wordt het niet eens tijd dat ons prachtige orkest open kaart speelt? Mensen op zo'n ondoorzichtige wijze ontslaan past niet in deze tijd van transparantie. In feite is Gatti veroordeeld zonder enige vorm van proces en zonder de mogelijkheid om zich te verdedigen.



Voor zover ik weet, doen wij dat in Nederland zelfs niet met de grootste ­criminelen.



Max Pam