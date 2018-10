Religie is een verslavend middel, er moet altijd méér bij

Alle grote drama's in het leven hebben te maken met vertrouwen.



Oud-buurt­genoot Frans is katholiek geworden.



Even wat achtergrond. Een paar jaar geleden ontdekte hij dat zijn vrouw een verhouding had met zijn beste vriend, hij ging failliet, en uiteindelijk stierf zijn zoontje aan een vreemde ziekte.



Frans vertrouwde niets en niemand meer. Vooral in het leven had hij zijn geloof verloren en dus dacht hij vaak aan zijn ouders die zo gelukkig in de Jacob Obrechtkerk hadden gezeten.



Ik zei hem dat aan elke bekering een drama voorafgaat, maar dat die ook leidt naar een drama.