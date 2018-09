Red voorschool snel, anders is het te laat

Kansengelijkheid is het centrale thema in het coalitieakkoord van het Amsterdamse gemeentebestuur: 'Wij willen kansenongelijkheid en segregatie met alle mogelijke middelen bestrijden. Omdat de toekomst op het spel staat...'.



Het eerste punt dat in dat akkoord genoemd wordt is de voorschool. 'De voorschool is cruciaal voor de ontwikkeling van jonge kinderen en om segregatie tegen te gaan.'



Helaas is precies rond de voorscholen op dit moment een kaalslag gaande. En daardoor is de kansenongelijkheid snel aan het toenemen.



Tot 1 januari 2018 hadden wij in Amsterdam de gratis voorschool waarin met name de taalontwikkeling en sociale vaardigheden werden gestimuleerd voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Heel belangrijk in achterstandswijken.



Sinds 1 januari geldt de harmonisatiewet en is de gratis voorschool veranderd in marktgerichte commerciële kinderopvang. Alle ouders moeten een inkomenstoets doen en moeten betalen voor de voorschool. De mogelijke kinder­opvangtoeslag is alleen beschikbaar voor twee werkende ouders.



Zinloze maatregelen

Door deze harmonisatie zijn de voorscholen nu dus geen middel voor de ontwikkeling voor kinderen meer, maar een arbeidsmarktinstrument conform de VVD-visie. En dat in wijken met hoge werkloosheid, in wijken met de kwetsbaarste kinderen.