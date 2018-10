Programma's om te deradicaliseren: nooit een succes

Iedereen zal de gederadicaliseerde altijd enigszins wantrouwen

Radicaal blijven biedt Mohammed dus grote voordelen, al zit hij tot zijn dood in de cel. (Iets wat hij overigens niet gelooft, want wanneer - zoals hij zelf heeft geschreven - 'de vlag van de Tahweed op het Torentje van Kok' wappert, komt men hem bevrijden. Hij denkt dat die tijd nabij is).



Waarom besteden wij toch miljoenen aan deradicaliseringsprogramma's?

Omdat we het onze christelijke plicht achten iets tegen dat radicalisme te doen.



De Franse auteur Michel Houellebecq propageerde onlangs een terugkeer van het katholicisme als staatsgodsdienst.



Dat is voor mij als ongelovige niet prettig, want ik heb geen zin belasting te betalen aan het onderhoud van een geloof. Ik betaal al belasting waardoor scholen met de Bijbel of een Koran kunnen blijven bestaan...



Deradicalisering is dan toch een vorm van kerstening.



Maar wanneer ik zéker zou weten dat het gedaan zou zijn met aanslagen en het de vrede dichterbij zou brengen (wat het trouwens niet zal doen), dan zou ik, protestants gedoopt, een ongelovige katholiek worden, zoals de meeste katholieken in ons land.



Zover zal het niet komen. Althans, eerder wordt de islam nog onze staatsgodsdienst. Dat is hij al in de meeste landen waar de islam de boventoon voert.



Dan is er ook geen reden meer om aanslagen te plegen, geen reden om zomaar te ­doden.



Dan zijn we gelukkig in het Nederland van het jaar 1350.



