Pro-life is nog altijd springlevend

Laatst hoorde ik dat ze nog bestaan. Een ernstig zieke vrouw raakte per ongeluk zwanger. Ze besloot na veel tranen dat ze het kindje niet kon houden. Op een morgen togen zij en haar man naar de abortuskliniek. Om staande te worden gehouden door een groep activisten dat hen 'Moord!', 'Schreeuw om leven!' en 'Kun jij jezelf in de spiegel aankijken?' toe brulde.



Eerlijk gezegd achtte ik ze een relikwie uit het verleden. Pro-life demonstranten doen me denken aan christelijke-jaren-zeventig-groepjes en Amerikaanse tienerfilms. Niet aan het Nederland van nu. Maar ze zijn er nog. Dat had ik natuurlijk kunnen weten, want de pro-life club is springlevend - vergeef me de woordspeling.