Poetin staat voor lul, het is niet anders.

Er is een foto van mij uit 1969.



Je ziet een hippie en die leest een boek. Leest hij Nietzsche? Sartre? Kafka? Nabokov? Nee, de linkse hippie leest Gold­finger van Ian Fleming. En hij wil niet stoppen met lezen, want hij zit zo in het boek, dat hij onmogelijk kan ophouden.



Diep van binnen wil hij namelijk spion zijn.



Een spannend leven, mooie kleren, meer dan aantrekkelijke vrouwen en tegelijkertijd de wereld redden. Je moet er wel af en toe iemand voor doodschieten, maar dat mag, want je hebt een license to kill.



Gisteren zag ik op een foto een paar Russische spionnen die tegenwoordig hackers ­heten. In een soort cabaretvoorstelling van de MIVD werden ze terecht uitgelachen.



Ze waren met hun broek op hun knieën betrapt bij een operatie in Den Haag. Het was allemaal zo stompzinnig dat het in zekere zin geruststelde.



Waar zijn we bang voor als dit het niveau is van de Russische geheime dienst? Alles aan die Russische operaties is kinderachtig.