Plots is ook D66 tegen de drukte

De U-bocht die D66 neemt in het debat over de drukte in Amsterdam is opmerkelijk. Bewonderenswaardig eigenlijk, als je beseft hoeveel stuurkracht nodig is om zo'n ommekeer te maken.



Neem Jan Paternotte, voor­malig fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad en nu ­Kamerlid. Vorige week bepleitte hij vanuit zijn nieuwe werk­kamer in Den Haag dat geen ­belastinggeld meer mag gaan naar de promotie van Amsterdam.



Andere steden zijn nu aan de beurt, vindt hij, steden die best wat meer toerisme kunnen gebruiken.



Op zich een begrijpelijk standpunt, maar niet uit de mond van Paternotte. Als raadslid gaf hij namelijk geen sjoege als de promotie van Amsterdam ter sprake kwam. Hij stemde tegen de motie van Partij van de Ouderen, die letterlijk verzocht dat er 'geen belastinggeld opgesoupeerd mag worden aan het werven van meer toeristen richting het overvolle Amsterdam'. Alle uitgaven aan stadsmarketing moesten worden stopgezet.



Wie verschillen ziet tussen ­deze motie en het plan van Paternotte, mag het zeggen.



Paternotte stemde begin dit jaar evenmin in met het voorstel van PvdA en GroenLinks om afspraken te maken met het landelijke toerismebureau over de 'branding van Amsterdam binnen de Nederlandse marketing', terwijl die toch aansluit op het voorstel dat de D66'er onlangs deed in de Kamer.



Liever streed hij voor een 24 uursopening van winkels in de binnenstad, een plan dat louter de Nutellawinkels en wafel­salons ten goede zou komen en daarom door partijgenoot Kajsa Ollongren bij het grof vuil is ­gezet.