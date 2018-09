Ouder worden voor een man is je achterhoofd verachten

De vakantiefoto's waarop de zonnestralen via mijn kale kruin als lasers richting de camera vliegen

Mijn kapper staat nog steeds achter me met de spiegel. Ik open mijn ogen en kijk naar het achterhoofd dat in mijn jeugd af leek, maar nu onaf lijkt.



Laatst droomde ik dat ik op een groot dienblad lag. Er lagen nog meer mannen naast me. We waren met z'n twaalven. Het dienblad werd door een zaal gedragen door een reusachtige man met een walrussnor.



En toen zag ik het. Wij mannen waren de hapjes op een feestje voor reuzen. Na een tijdje werd ik van het dienblad afgepakt en nam een reus die naar tabak rook een voorzichtige hap uit mijn achterhoofd. Toen schudde hij met zijn kop en legde me terug op het dienblad.



De kapper staat er nog steeds.



Op de snelweg zie ik soms van die jeeps rijden die op de achterkant een reservewiel hebben gemonteerd. Vaak vraag ik me dan af hoe de achterkant van zo'n jeep eruitziet zonder dat reservewiel en nu weet ik het. Mijn achterhoofd is de achterkant van een jeep zonder reservewiel.



De kapper legt de spiegel weg en smeert wat vettigs in mijn haar. Maar dan pakt hij de spiegel weer. Waar is ­deze man mee bezig?



En dan zie ik haar. Ouderdom. Ze is op haar prachtige kraaienpootjes over mijn glimmende kruin aan het schaatsen.



"Het ziet er weer goed uit. Toch? Ik heb niets gemist?" vraagt de kapper.



"Inderdaad, we hebben niets gemist. We hebben helemaal niets gemist."



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



james@parool.nl