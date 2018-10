Oude bekenden met een duur huis

Terwijl ik Koos tevergeefs aan het trainen ben ("Zit! Zit! Zit!") in het Vondelpark zie ik plotseling T. Journalist, links, VPRO, vijand van Theo van Gogh ('Weibengeschichte') en leeftijdgenoot.



Hij zwaait naar me en steekt zijn hand uit en terwijl Koos onmiddellijk gaat zitten, schud ik uit beleefdheid zijn keurige klauw en hij zegt: "We hebben toch geen ruzie hè, jij en ik? Ik ben zo'n bewonderaar van je columns."



Zijn zinnen brengen me in verwarring, en hij vervolgt: "Grappig trouwens dat ik je zie. Ik moest aan je denken, want je weet dat ik vlakbij je woonde hè? En ik heb ook mijn huis verkocht.""



O, mooi... mag ik vragen..."



"Twee komma drie miljoen! Mijn vrouw W., je kent haar wel, die redacteur was van X., wist niet wat ons overkwam. Het is wat hè, met die huizenprijzen."



Ik schutter.



"Je bent net met pensioen gegaan toch?" zeg ik.



"Jazeker... Goed pensioen. Ik ben 35 jaar bij de VPRO in vaste dienst geweest. Wist je trouwens, dat J. ook zijn huis heeft verkocht? Voor 1,9 miljoen! We denken er trouwens over om naar Spanje te verhuizen..."



Omdat Koos een meisje van drie wil penetreren, moet ik even ingrijpen, maar mijn oud-'collega' loopt met me mee."



En behalve J. hebben Ton en Anneke ook hun huis verkocht. Weet je wat die voor hun woning in de Van Eeghenstraat hebben gekregen? 2,5 miljoen! Ze vinden jouw stukjes trouwens ook erg goed. Niet die stukjes over Wilders en Baudet en zo, maar die andere."