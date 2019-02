Orgasmerend struint ze door de stad

"Oh my god, these are straws! Straws!" In Stach, een hippemensenwinkel met hippemensen-lekkeredingen in de categorie suikervrije rumbonenpopcorn, glutenloos bananenbrood en rauwe cacaoballen, staat een Engelse toeriste in de kassarij. Het kind heeft een extreem kort rokje aan en op haar snuit zijn donkere strepen aangebracht.



Laatst leerde ik van een visagiste dat dat shapen heet. Je maakt je gezicht optisch smaller door er nepschaduwen op te kwasten, zodat het lijkt of de jukbeenderen uitsteken en je onderkin non-existent is. Mits goed gedaan. In dit geval ziet het eruit alsof het arme kind bepoteld is door een schoorsteenveger.