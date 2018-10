Op zoek naar de identiteit van de stad

Amsterdam is dus op zoek naar een andere identiteit, maar met de identiteit is het als met de zin van het leven: je kunt er eindeloos naar zoeken, maar vinden is een ander verhaal. Voor veel mensen is het een zoektocht die pas eindigt bij de dood.



Daarom is het raadzaam om op een andere manier naar I amsterdam te kijken.



Van mij mogen die rode letters vandaag nog weg, niet omdat zij onze identiteit aantasten, maar omdat zij bijzonder lelijk zijn. Als je voor het Concertgebouw gaat staan en naar het Rijksmuseum kijkt, kun je het goed zien. Het uitzicht op het Rijksmuseum is geheel verpest.



Wat een weids plein zou kunnen zijn met aan de einder het curieuze gebouw van de architect Cuypers, is gewoon een rommeltje.



Het Museumplein oogt als een uitdragerij van stalletjes waar je veel te dure knakworsten, slechte koffie en frisdrank kunt kopen. Het is een rip-off, waar de Amsterdammer zelf aan voorbij loopt.



Nee, met de identiteit van het Museumplein is het nog steeds niet goed gekomen.



Max Pam