Op zoek naar antwoorden in de essaybundel van Halsema

De strafbaarstelling van drugsgebruik is een anomalie. Was getekend, Femke Halsema, krap 30 jaar oud op het moment van schrijven. De zin staat in Ontspoord! (WBS, 1995), een essaybundel over criminaliteit en rechtshandhaving die Halsema schreef in haar jaren als onderzoeker bij de Wiardi Beckman Stichting.



Wat zegt deze uitspraak over onze nieuwe burgemeester? De woordkeuze wijst er in elk geval op dat we een oude ziel aan onze fiets hebben hangen, zelfs in de jaren negentig was dit taalgebruik erg gewichtig.



Maar meer nog dan het vroegwijze is het onderwerp veelzeggend. Drugsgebruik, veiligheid, openbare orde, het gaat over de vakgebieden die tot de wettelijke taken van een burgemeester behoren.



Halsema was toen al, fulltime, met het onderwerp bezig. Net als Cohen, die op die leeftijd een universitaire rechtenfaculteit oprichtte. Net als Eberhard van der Laan, die rond die leeftijd bemiddelde tussen de gemeente en met ontruiming bedreigde krakers.



Het zegt iets over de affiniteit van deze mensen op jonge leeftijd met het onderwerp waarvoor zij later eindverantwoordelijk zouden worden. Twee van hen werden erg goede burgemeesters. Na het lezen van Ontspoord! zou het mij niet verbazen als dat Halsema ook lukt.