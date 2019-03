Op mijn zevende demonstreerde ik voor het eerst

Op de Dam staan veertigduizend mensen. De stromende regen lijkt niemand te deren. Om me heen zie ik ­regenpakken en honderden gekleurde paraplu's. Het natte weer verbroedert; diegenen zonder paraplu ­mogen schuilen bij anderen.



Na praatjes van klimaatwetenschappers en BN'ers beweegt de menigte zich in de richting van het Rokin. Velen hebben spandoeken bij zich met teksten als: Wageningen aan zee,' ­'Klimaatdrammers United' en 'Fuck each other, not our future.'



Mijn ouders zijn babyboomers. In hun jeugd demonstreerden ze tegen de oorlog in Vietnam, tegen kern­wapens en voor democratisering van het onderwijs. Elke week was er wel een of andere actie of mars voor 'de goede zaak.