Het is van dat water dat zich vermomt. De sloot naast de pastorie is onschuldig groen, kroos maakt een uitnodigend paadje, het donker eromheen zuigt je op, trekt aan je, nodigt uit om in op te gaan.



Jaren geleden was ik op een begrafenis. Het was winterdonker en koud, de rij voornamelijk oudere mensen schuifelde richting het graf. We zwegen plechtig, want dat hoorde. Tot plotseling een 'Waaaah!' door de dikke lucht schalde.



Een man op hoge leeftijd was pardoes het water van de zo zorgvuldig aangelegde begraafplaats­vijver in gewaggeld. Ontzetting, schrik, medeschaamte voor die arme kerel die paniekerig zijn kostuum probeerde te redden. Alleen een enorme opwellende lachbui uit de menigte kon ons redden.



Nu kijk ik in de sloot en blijf stil. Ik heb zin in oesters, terrasgelal, de lichtheid van de Amsterdamse zomer waar ik zo weer naar terug rijd. Maar het verleden trekt me nog heel even mee.



Elke dag gingen ze naar de bewaarschool. Emmeke van vijf en Harry van vier. Hun vader was te druk als predikant, hun moeder te druk met zichzelf. Dus gingen ze alleen naar Wommels, met de bus.



"Harry, schiet op, we komen te laat!" riep Emmeke dagelijks als haar broer treuzelde. "Ik was zijn moedertje," zou ze me later vertellen. Vaak zongen ze samen liedjes. "Blij, blij, mijn hartje is zo blij, want Jezus is een vriend van mij."



Op een dag was Harry kwijt. Even daarvoor was hij bij de bakker naar binnen gestapt, op zoek naar een vriendje. Zijn vieze voeten besmeurden de zaak, dus werd hij weggestuurd. Niemand had hem daarna nog gezien.