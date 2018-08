We lachten, bespiegelden hoe mijn vader die mijn moeder ook jaren had gemist, zich moest hebben gevoeld.



Na nog meer verhalen die eigenlijk ook niet om te lachen waren, kwamen we te spreken over het bijna zenuwachtig makende feit dat alles verandert en je het nauwelijks meer kan bijhouden als je ouder wordt. Je wilt op een rem staan, maar er is geen rem, je wilt sturen, maar er is geen stuur. "Het is of je een kamer binnenloopt met allemaal nieuwe apparaten en je weet niet hoe je ze moet bedienen en je wilt ze ook niet bedienen."



Mijn zuster is achter in de zeventig. Ze doet nog van alles en lijkt niet op achter in de zeventig.



"Onze ouders waren toch behoorlijk gek," concludeerden we weer lachend, "en daar zijn wij de kinderen van."



Oorlog is een opvoeding tot gestoordheid, of je die oorlog nu hebt gewonnen of verloren.



Onze ouders waren in alles 'te'. Te streng, te angstig, te behoudend. Mijn vader hield een te zware moraal hoog, mijn moeder stak een te lange middelvinger op naar alles en iedereen. Zij moesten ons opvoeden, maar vaak voedden wij hen op.



"Waar lachen wij eigenlijk om?" vroeg ik mijn zuster, nadat we weer een anekdote hadden uitgewisseld over mijn bange vader en mijn te brutale moeder.



"Omdat we met onze ouders altijd in een drama zitten. Een tragisch toneelstuk. Zelfs al zijn ze dood. Dat toneelstuk zal nooit ophouden."



"Waarom is het een toneelstuk?"



"Omdat je wilt dat het een toneelstuk is.''



Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.



