Ook helden kennen hun persoonlijke achterbuurten

Een mens kan niet zonder helden. Als je over ze leest of je ziet ze, dan dwingen ze respect af en weet je dat je zo wilt zijn.



Ik heb vele helden gehad. Ze gaven richting aan je leven.



Ad van Liempt was zo'n held. Wat wist hij niet over de oorlog? Hij maakte prachtige programma's en boeken. Hij was een groot journalistiek voorbeeld.



Maar allengs kwam ik erachter dat hij pronkte met andermans kennis. Dat is vergeeflijk als het niet te vaak gebeurt. Maar de journalist Frits Barend maakte zaterdag in Het Parool duidelijk dat Van Liempt iets te veel de pauw was die met veren van andere paradijsvogels pronkte.