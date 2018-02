Wie even terugdenkt aan 2014, weet dat de 'woede' van Van der Burg vooral tactisch is

Ook deze campagne zijn er al lepe kunstjes geflikt. Wat te denken van de woedende VVD-lijsttrekker Eric van der Burg, die z'n coalitiepartner en D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig onbetrouwbaarheid verweet tijdens het eerste AT5/Paroolverkiezingsdebat in januari?



Maar wie even terugdenkt aan 2014, weet dat de 'woede' van Van der Burg vooral tactisch is. Vier jaar geleden was PvdA-lijsttrekker Pieter Hilhorst, toen toevallig ook de grotere coalitie­genoot van de VVD, de gebeten hond. Hij kreeg in debatten het keiharde verwijt om de oren dat hij een onkundige dromer was die geen verstand had van geld.



Van der Burg is de routinier van de raad, hij hanteert in verkiezingstijd de tactiek van de verschroeide aarde. Onderdeel daarvan is dat hij oude bond­genoten bruut laat vallen, ten gunste van oppositiepartijen. Zo staat de VVD na de verkiezingen in een goed blaadje bij een nieuwe meerderheid.



Een andere mooie stunt komt van de SP. Woedend waren inwoners van een huizenblok in Noord, dat in de toekomst mogelijk gesloopt wordt voor nieuwbouw. "Slopen, bezopen," zei SP-lijsttrekker Laurens Ivens erover.



Hij 'vergat' erbij te vertellen dat hij zelf als wethouder Wonen de medeopdrachtgever was van het document waarin de sloopmogelijkheden verkend werden. In de wandelgangen van de Stopera klinkt zelfs dat SP'ers deur-aan-deur zijn gegaan in het buurtje om bewoners op de hoogte te brengen, met voorgeschreven inspreekteksten onder de arm.