Ooit zal er een tijd ­komen dat hij zijn verjaardag niet wil vieren

Mijn zoon ligt met zijn hoofd op mijn kussen. De krullen nog nat van het douchen en in zijn mondhoeken wonen tandpastaresten. Dit is mijn favoriete moment van de dag.



Ja, ik ben het gelukkigst als ik hem op bed breng. Als ik de gordijnen dicht mag doen en de wereld buiten mag sluiten. Hij en ik, wat kussens en een ­dekentje. Meer is er niet. Het heelal op zijn allerkleinst. Als we alleen zijn, is er veiligheid.



"Ik heb zin in morgen," zegt hij. Morgen mag hij de uitnodigingen voor zijn verjaardagsfeestje uit gaan ­delen in de klas.