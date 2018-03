Onze kortste traditie ooit

'Ik was liever met papa naar Londen gegaan'

Af en toe vroeg ze aan mij hoe ik haar kansen inschatte. Ik bleef mijn schouders ophalen. Steeds minder ver de lucht in. Tot Eberhards dood vlak voor haar elfde verjaardag van onze traditie de kortste traditie ooit maakte.



Nu staan we met z'n tweetjes op Schiphol. Ze koos ook voor Londen.



We hebben net een broodje gegeten en maar weer eens opgesomd wat we allemaal van plan zijn te doen dit weekend. Nu zijn de taxfreewinkels aan de beurt. We proberen onze stemming omhoog te spuiten tussen de duizenden flesjes parfum.



"Hebben ze ook die van papa?" Vast wel. In de hoek met mannengeuren vinden we tussen alle strakke verpakkingen zijn fles.



"Wil je?" Ik richt met het pompje op haar nek. Ze knikt. Een wolk aftershave landt op haar jas. Ze knikt weer: zo rook een schone papa. Zo rook ze zelf ook vaak, als hij haar voor vertrek een zoen had gegeven.



"Ik was liever met papa naar Londen gegaan."



"Ik had ook liever gewild dat jij met papa naar Londen was gegaan."



We knikken nu allebei: ja, dat was beter geweest.



Met de geur van Eberhard in ons neus lopen we naar de gate. We gaan een nieuwe traditie maken.



Femke van der Laan (39) schrijft wekelijks over haar leven in de stad na de dood van haar echtgenoot Eberhard, de burgemeester van Amsterdam die op 5 oktober 2017 overleed.