Ontwikkel eHealth niet voor maar mét de gebruikers

Zorg dat je je toespitst op behoeften van gebruikers

Aan de andere kant belemmeren gebrek aan ondersteuning en scholing voor het zorgpersoneel het gebruik van eHealth, zo blijkt uit de jaarlijkse eHealth-monitor. De vraag is dan ook of deze impulssubsidies de oplossing zijn om de drempels te slechten? Of is het tijd om naar alternatieven te kijken?



Hoe krijgen we zorg die beter aansluit? Juist de samenwerking tussen personen met een zorgvraag en zorg­professionals is cruciaal om aan te sluiten bij de ­behoeften van de gebruikers. De een kan niet zonder de ander.



Radicaal anders denken

Breid deze samenwerking uit met de expertise van ontwerpers, ontwikkelaars en andere makers en er ontstaat een vruchtbare voedingsbodem om toepassingen te ontwerpen en te produceren.



Dit vraagt echter om een ­radicaal anders denken over de ontwikkeling van zorgtoepassingen, die in de bestaande eHealth-ontwikkelingen nog niet genoeg terugkomt.



Waarom starten we niet bij de uit­dagingen waar personen met een chronische aandoening of zorgvraag in hun dagelijks leven mee te maken hebben? Waarom onderzoeken we niet waar zorgprofessionals in hun praktijk tegenaanlopen? En waarom delen we kennis over deze toepassingen niet beter?