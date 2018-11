Ode aan het vrije woord: 'Ik wens Nederland veel meer Theo's toe'

Eén ode zou ik richten aan Theo van Gogh. Ik zou hem zeggen dat ik hem mis

Curatoren en programmeurs zouden hun werk niet goed doen als ze alleen maar werk lieten zien waar niemand van op- of omkijkt. Laten we het als publiek desnoods spuuglelijk vinden, maar alsjeblieft niet toestaan dat het verbannen of weggemoffeld wordt.



Er is veel waarover ik twijfel of simpelweg te ongeïnformeerd over ben voor een 'zeker weten'. Maar wat ik inmiddels wel weet is dat dreiging en geweld stemmen doen verstommen, verstoren of verdraaien.



Nooit voor altijd, maar lang genoeg om slachtoffers te veroorzaken. En ook: dat een vrij speelveld ruimte biedt aan álle ideeën, ook die je zelf verwerpelijk vindt, of die moed vragen om naar te luisteren.



Ode

Als ik odes kon schrijven, schreef ik ze aan de dapperen. Te beginnen bij de makers, kunstenaars en journalisten. Aan hen die hun nek uitsteken, de rug recht houden en door politieke correctheid prikken.



En aan moedige individuen die we niet zien of horen, maar die zich ontworstelen aan dogma's of dictaturen; die een strijd voor vrijheid leveren die, zolang we een vrije, open samenleving voorstaan, ons allemaal aangaat.



Eén ode zou ik richten aan Theo van Gogh. Ik zou hem zeggen dat ik hem mis. Dat hij mij als enige ooit gezegd heeft dat een scène die ik speelde 'nergens op sloeg'.



Dat hij me beter heeft gemaakt. Ik zou hem zeggen dat ik Nederland nog veel meer Theo's toewens.



Dat het ene kamp zich dan boos mag maken terwijl het andere kamp vermaakt wordt. Omdat het de volgende keer zomaar andersom is. Ik zou hem zeggen dat ik het zou opnemen voor de narren, de clowns, de dissidenten - of het in ieder geval zou proberen.



Geef tegengeluid, of maak tegengeluid tenminste mogelijk, in de vanzelfsprekendheid dat we ten strijde trekken met woorden, niet met daden. In de hoop dat we in een land wonen waarin een vrij en gelijk speelveld gewaarborgd is en de staat alle burgers, ongeacht hun mening, in bescherming neemt - de burgers, niet de meningen.



Hoe zou het zijn als we de kant kozen van het moedige, kritische individu dat op durft te staan uit de groep en zegt: het kan ook anders, of nee, het móet echt anders?



Aan de ruimte voor dwarsdenkers meet je de veerkracht van je samenleving af.