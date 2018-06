O, Ajax, maak de tragische gebeurtenis niet tragischer

Het zou helemaal mooi zijn als Ajax ook iets deed voor de buurt van Nouri

Het bedrag dat je uitkeert zal altijd te laag zijn. Maar ook dat weet je.



Geld is soms het enige dat troost biedt.



De kameraden met wie Nouri voetbalde, trekken weg. Ze gaan naar Barcelona, Roma, en weet ik veel waar. Hun grote dromen beginnen. Rijkdom. Spanning. Mooie vrouwen. Auto's. Misschien wat goede doelen om het geweten van wat suiker te voorzien.



Wat Nouri droomt weten we niet. Hij verblijft in een land dat we niet kennen. Maar het leven van zijn familie is een nachtmerrie geworden. Hun hoop ligt aan de monitor, en legden ze in handen van die letselschadeadvocaat voor wiens vriendschap ze straks een vast rechtvaardige, maar flinke rekening krijgen.



Voorkom het allemaal, Ajax.



Strijk met je hand over het hart.



Het zou helemaal mooi zijn als Ajax ook iets deed voor de buurt van Nouri, voor zijn vriendjes en voor jongetjes die tegen hem opkeken.



Wat zou het schitterend zijn als Ajax de dromen die Nouri had voor na het voetbal zou kunnen waarmaken. Misschien een extra Cruijffcourt, misschien wat extra sportvoorzieningen in de buurt.



Uit het ongeluk van Nouri kan nauwelijks iets goeds ontstaan, maar laat zien dat je dat probeert.



Pas dan komen er engelen zingen.



