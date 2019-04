Nutteloos leedvermaak over de gemoederen op radicaal-rechts

Een man - hij heet Dion Graus en het is een wonder dat hij na al die jaren nog een rol in ons leven speelt - had een vergoeding ontvangen voor een ­woning waarin hij niet woonde. Later bleek dat ook FvD's Theo Hiddema deze vergoeding ten onrechte maandelijks kreeg bijgestort.



Zonder dat hij daarvan wist overigens, in elk geval kon hij het zich niet herinneren, Hiddema was uiteindelijk ook maar een soort Mark Rutte, lijdend aan Oost-Indische amnesie. Je kon het Theo niet kwalijk nemen, die had wel iets anders aan zijn hoofd.



Henk Otten, kersverse senator voor Forum voor Democratie, had namelijk in een interview met NRC gezegd dat Thierry Baudet misschien toch wat veel flirtte met onfrisse figuren, dubieuze termen en atona­le muziek.