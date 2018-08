Nu kan ik het niet meer oplossen

Ik werd wakker zodra de eerste lettergreep van 'mama' over haar lippen kwam. Hij werd eruit geperst. Hij kostte kracht. Ze was naar beneden gekomen, naar mijn kamer, naar mijn bed. "MA-ma."



Seconden daarvoor was ze op reis gegaan. Of eigenlijk gevlucht. Uit haar bed, naar haar kamerdeur, via de overloop, de trap af, de gang beneden, mijn slaapkamer. Ze had het maar net gehaald. "MA-ma."



Na dat ene woord kwamen de snikken. Kwam het schokken. Ze was vergeten hoe ze bij me in bed moest komen, dus trok ik haar naar me toe. "Kom maar." Toen wist ze het weer. Haar hoofd op mijn schouder, haar arm over mijn buik, haar been over dat van mij.



Ik hoefde niet te vragen wat er was. Het geluid dat uit haar kwam, herkende ik. Het was het nieuwe verdriet. Het diepe verdriet. Niet de tranen van een kapotte knie of van ruzie met een vriendinnetje of van iemand die haar zin niet krijgt.



Het was ook niet het geluid van langer geleden; van honger of niet kunnen slapen. Het was het geluid van verlies. Het geluid van pijn. Ik hoefde niet te vragen wat er was.



"Ik mis papa." Ik knikte en streek daarmee langs het hoofd dat onder mijn kin geplakt zat.