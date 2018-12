Nu hapert elke dagdroom

Het is stil in mijn hoofd. Ik rijd naar het zuiden van de stad. Op het fietspad. Naar beneden. De man die voor mij reed, is net rechtsaf geslagen. Ik fietste in zijn luwte.



Het waait hard. In zijn wiel hoefde ik niet zo mijn best te doen. Niet zo hard te trappen. Hij fietste een beetje voorovergebogen. Af en toe keek hij achterom. Misschien wilde hij weten wie zijn luwte stal.



Hij stak keurig zijn hand uit voor hij rechtsaf ging. Een aankondiging. Ik bedacht of ik met hem mee zou kunnen. Ook naar rechts.