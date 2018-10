Nu blijk ik een fervent aanhanger te zijn van I amsterdam

Ik vind het vermoeiend dat het nieuws me dwingt een mening te hebben over dingen waaraan ik nog nooit een gedachte vuil had gemaakt. Over I amsterdam bijvoorbeeld - die malle letters die mij altijd volstrekt koud lieten.



Ja, ik herinner me dat ze geïntroduceerd werden en dat we het nog belachelijker vonden dan de vorige leus, 'Amsterdam hééft 't', waarbij de tweede A van Amsterdam een klein, lachend grachtenpandje was.



Enfin, dachten wij, een zoveelste poging om het arme Amsterdam in de vaart der volkeren op te stoten. Aangemoedigd door de eeuwige enthousiasteling Frits Huffnagel, ook al niet honderd procent serieus te nemen.