Nu begrijp ik dat volwassenen ook maar wat aankloten

Op de basisschool wilden mijn vriendinnetjes zuster, stewardess of kleuterjuf worden. Zelf had ik mijn eigen droom: acteren. Het liefst in Goede tijden, slechte ­tijden. Van mijn ouders leerde ik dat niets in het leven je komt aanwaaien en dat je hard moet werken om je doelen te bereiken.



Daarom volgde ik vanaf mijn vierde ballet­lessen, toneelworkshops en zanglessen. Ik was verlegen, motorisch onhandig en mijn stem was niet loepzuiver. Toch wist ik zeker dat een castingbureau me op een dag zou ontdekken en dat ik dan in één klap gelukkig zou zijn.



In 1997 deed ik mijn eerste auditie voor de jeugdfilm Abeltje, naar het gelijknamige boek van Annie M.