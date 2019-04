Normaal zou ik met mijn vader naar Mesut gaan

Er ligt een boom op het spoor. Ik ben onderweg van ­Emmen naar Zwolle en moet de trein uit bij het dorp Mariënberg. Het is half elf 's avonds en ik hoop dat ik nog in Amsterdam terechtkom.



We worden opgehaald door bussen die ons naar Ommen zullen brengen. In principe kunnen we onze reis vandaaruit vervolgen. Er ontstaat een jolige sfeer onder de gestrande reizigers. De foute carnavalsmuziek die de chauffeur draait, werkt sfeerverhogend.



Ik denk aan mijn vader. Hij zou nu onmiddellijk in de auto zijn gesprongen om me te komen halen. Een beetje gek als je een volwassen dochter hebt misschien, maar zo was onze band nu eenmaal.