Nooit wordt gesproken over de offers van Indiase militairen

In de aanloop naar ­Dodenherdenking en Bevrijdingsdag wordt traditiegetrouw veel aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. Het is belangrijk om de herinnering aan die oorlog levend te houden. Wat echter opvalt, is dat het om een nogal witgewassen herinnering gaat.



Bijna 75 jaar na dato is de verbeelding van de Tweede Wereldoorlog in Nederlandse geschiedenisboeken, media en populaire cultuur en tijdens ­herdenkingen en vieringen nog steeds een overwegend witte, westerse en Europese aangelegenheid. Het gaat vooral over Nederlanders die leden onder de Duitse bezetting, de Holocaust, Nederlandse verzetsstrijders en (witte) Canadese, Amerikaanse en Britse bevrijders.



Dat over deze gebeurtenissen en personen in Nederland en Europa wordt gesproken, is ­natuurlijk legitiem.