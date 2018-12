Nieuwjaarswensen voor de stad: 'meer bij elkaar eten'

Burgermoeder

Ik ben blij met de komst van onze nieuwe burgermoeder Femke Halsema. Ik hoop dat het haar gaat lukken in deze lieve stad de tolerantie opnieuw te definiëren.



Gelukkig verbaast ze zich ook over de harddrugs met hun uitwassen, het vele zwart geld in het vastgoed, de witwasserijen in de winkelstraten, mensenhandel op de Wallen, de samenwerking met salafisten en de vluchthaven voor buitenlandse criminelen die we zijn. Voorbeelden van misbruik van de vrijheid in deze tolerante stad met verlammende uitwerking voor overige Amsterdammers.



Ik wens dat het lukt, in navolging van de Top 600-aanpak, de samenwerking tussen relevante overheidsinstellingen uit te bouwen. Wordt digitaal volwassen door verdachte patronen te ontdekken in beschikbare data, zoals Google en Facebook dat doen. Dat dit voor opsporingseenheden soms leidt tot een 'inbreuk' op mijn privacy heb ik over voor een veiligere stad voor mijn kinderen.



Betaal de extra mankracht van het afgepakte geld van criminelen zelf. Voeg hieraan een deel toe van de kosten die de gemeente had gemaakt als de crimineel doorgegaan was. Betrek de Amsterdammers via Het Parool of via sociale media en deel de successen. Veel succes alvast!

Mark Vlaanderen Oldenzeel, Amsterdam



Letters

Amsterdam wens ik toe dat de letters I amsterdam weer teruggeplaatst worden op het Museumplein.

Chris Ivens, Zoetermeer