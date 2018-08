Niets zegt 'zó bezet' als een basilicumplantje op een tafel

Ik zit midden in de film van Het Werkteater. Voor wie de film ­Camping uit 1978 kent - ­vakantie! vakantie! vakantie! ­Peter Fabers wanhopige schreeuw naar Olga Zuiderhoek die hem al drie minuten na vertrek tot orenbloedspuiten aan toe boos maakte door te mompelen: "Heb ik het gas nou wel uitgedaan?"



Ik ken het maar al te goed. Mijn moeder die kaartlas en prachtig half verwijtend, half verontschuldigend kon zeggen: "O, hier had je dus rechtsaf gemoeten." Maar mijn vader is een kalme man. Die keek dan alleen maar even opzij. En mijn moeder nog dieper in de kaart.



Maar nu is er stress. Ik moest iemand wegbrengen en ik heb mijn tent op het dak van de auto dus de tent moest ingeklapt, en niet alleen omdat ik best wel wat viaducten verwachtte.



Waar het om gaat is dat ik mijn plek met uitzicht op zee moest verlaten met het vehikel dat hem bezet hield. Wat doe je dan als ervaren kampeerder?



Je laat de kampeerstoeltjes en een tafeltje achter. Ik had er zelfs een basilicumplantje op gezet. Niets zegt zó bezet als een basilicumplantje op een achtergelaten tafel! Zou je denken.



Toen ik eindelijk terug was uit dat van ­rotondes omgeven gat stonden er twee tenten op mijn plek! Broederlijk om mijn tafel en stoelen heen! Basilicumplantje weg!