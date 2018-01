Twee weken geleden stond op deze plek een column over mijn verliefde buurjongen. Over hoe hij van een pijnlijk onopvallende tiener in een wereldwonder aan het veranderen was.



Gisteren zag ik hem voor het eerst met het meisje dat hem zo prachtig had herschapen. Zij zat bij hem achterop en had haar armen zo strak om zijn middel gewikkeld dat hij geen gevoel meer in zijn benen had.



Ik pakte de fiets van mijn vrouw en volgde het tweetal. Niets op deze wereld is immers mooier dan verliefde tieners.



Tieners die de fases van verliefdheid nog niet kennen, en de onwetendheid die ze belangeloos onder de vleugels neemt. De allesoverschreeuwende hormonen die alleen hun mond lijken te houden als twee ­tongen elkaar aanraken. En de liefde, nog zo ver weg, och de liefde, een verrukkelijk gerucht.



Ze zaten op een bankje in het Wertheimpark. Zij droeg een rode muts en hij droeg de wereld niet meer op zijn schouders. Ze deelden een kaascroissant. Zij klopte de kruimels van zijn jas en hij keek naar de lucht en smeekte om meer kruimels.



"Waarom zitten we hier?" vroeg ze.



"Ik heb een gedicht voor je geschreven."



Hij haalde een blauwe envelop uit zijn binnenzak en begon de zinnen die hij op de rug van de envelop had geschreven voor te lezen:



mijn vader vroeg laatst

zou je voor haar willen sterven?

ik dacht na en zei

nee, voor haar durf ik te leven

de aders op haar armen wijzen me de weg

en de richting klopt

duizelingwekkend mooi

de wereld vergaat als het draaien stopt