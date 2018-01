Niets maakt mij kwader dan moordenaars die berouw tonen

Als de tandenfee pak ik zijn spijt vanonder zijn kussen vandaan en leg er iets anders voor in de plaats

Spijt is niets waard. Spijt is het licht in de badkamer uitdoen, zodat je weer naar jezelf in de spiegel kunt kijken.



Spijt is een airbag die een dag na het dodelijke ­ongeluk afgaat en een applaus verwacht. Spijt is een vinger in je keel stoppen en liters correctievloeistof kotsen, in de hoop dat jij, en alleen maar jij, je weer iets beter zult voelen.



Mijn cliënt heeft spijt. Nee, uw cliënt heeft een goedkoop horloge voor zijn geweten gekocht. Het geweten kijkt op het nieuwe horloge. O gelukkig, het is kwart voor genade.



Ik haat moordenaars die spijt en berouw tonen. Ik haat slechteriken die de wereld in brand steken en dan vanaf een hoge berg naar een verkoolde stad kijken en pardon zeggen alsof ze een boer hebben gelaten.



Het is de vraag of spijt wel echt bestaat en als het al ­bestaat, waarom komt het altijd pas opdagen als de vlammen al op wolkenkrabbers lijken?



Ik ga naar de cel toe van de moordenaar die spijt heeft. Ik kijk door het raampje. Hij leest de bijbel. God is met hem. Nu wel. God is wat dat betreft net als spijt. Als het kalf verdronken is, trekken God en spijt hun kaplaarzen aan, pakken ze de tandem uit de schuur en fietsen ze rustig naar je toe.



De moordenaar slaapt, ik loop zijn cel in. Als de tandenfee pak ik zijn spijt vanonder zijn kussen vandaan en leg er iets anders voor in de plaats. Met zijn spijt loop ik naar het donkerste bos toe en slacht het af. Ik begraaf zijn spijt op een plek waar niemand het kan vinden.



De moordenaar wordt wakker. Hij kijkt onder zijn kussen of zijn spijt er nog ligt. Maar het is weg. Hij raakt in paniek. Dan vraagt hij aan zijn geweten hoe laat het is.



Het is kwart over genade.



De in Amsterdam geboren en getogen schrijver James Worthy (1980) probeert in zijn columns iets van het leven te begrijpen. Lees al zijn columns hier terug.



