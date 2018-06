Niet zonder voorbehoud juich ik komst van Halsema toe

In 2003 zag ik je voor het eerst op televisie. Ik was vijftien en mocht nog niet eens stemmen. Maar die avond was het slot­debat en er waren chips en frisdrank in huis gehaald, zodat we er thuis naar konden kijken. En toen stond jij daar, tussen al die grijze mannen.



Ik was vijftien en keek naar een vrouw die de leider was van haar politieke partij, die niet over zich heen liet praten. Die, sterker nog, in haar slotpleidooi vurig sprak over idealen, over waar ze het land naartoe wilde brengen en die de zaal plat kreeg.



Ik maakte aantekeningen in mijn hoofd, hoe cool je was, hoe je door het cynisme heen brak. Hoe je daar stond op dat podium in een uitverkochte zaal. Ik wist het ­zeker, dit is wat ik wil worden, later als ik groot ben: een vrouw die ze, net als jou, uit laten spreken.