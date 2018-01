Niet alles van het kolonialisme was fout

Tussen mijn ­vader en mij stond een muur van onzichtbaar prikkeldraad, maar naarmate ik ouder word, verdwijnt die door een beter begrip.



Hij en ik hadden altijd ruzie.



Bijvoorbeeld over het kolonialisme. Hij, oud-assistent-­resident, zelf Indo, heerser over een gebied 'groter dan Nederland' zoals hij zelf zei, was een koloniaal in hart en nieren. Hij wilde daar 'iets grootsch' verrichten. Kolonialisme betekende voor hem onze waarden en normen opleggen aan de 'inlanders'. Dat was de snelste manier om het land te ontwikkelen.



Tevens zag mijn vader - die zijn Couperus en Multatuli kende - dat er een niet te overbruggen verschil was tussen het Oosten en het Westen.



"Jullie zijn uitzuigers. Jullie vinden Indië alleen maar een wingewest," zei ik.



Hij ontkende dat en sprak over de schitterende ontwikkelingen die 'wij' daar tot stand hadden gebracht.



Maar mijn vader zag ook wel dat de woorden van de dichter Kipling waar waren: 'East is East and West is West and ­never the twain shall meet'. Het verschil tussen de Nederlanders en Indiërs was te groot.