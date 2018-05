Niemand zou zich ooit als een hoorntje moeten voelen

In de ijswinkel op de Prinsengracht dringen vier kinderen voor. Ze zien er stuk voor stuk oververhit uit, dus besluit ik een paardenbloem van mijn onrechtvaardigheidsgevoel te maken en blaas de stengel leeg.



Een oude man staat in de hoek van de winkel. Ook hij laat de kinderen voordringen. Het is te warm voor ­pedagogie.



De oude man staart in de ijsvitrine. Hij heeft last van keuzeverlamming. Hij wil iets, maar hij wil niet kiezen, dus kiest hij er maar voor om niets meer te willen. Mopperend verlaat hij de zaak.



Ik begrijp de oude man. Een ijswinkel moet verkoeling verkopen.



Ook ik twijfel tussen drie smaken, maar gelukkig heb ik dankzij de voordringende kinderen wat meer tijd ­gekregen. De kinderen twijfelen niet. Ze weten precies wat ze willen. Het eerste kind wil mango.



"We hebben geen mango-ijs. Wel passievrucht, is dat ook goed?" vraagt het meisje met de ijsschepper. Het jongetje is niet blij. En terecht.



Natuurlijk is passievrucht niet goed. Niemand op deze aardbol heeft trek in passievruchtijs. Passievrucht, alleen die naam al. Wat een kapsones. De vrucht smaakt ook helemaal niet naar passie, nee, de vrucht smaakt eerder naar het stijgende scheidingspercentage.