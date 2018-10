Niemand is groter dan de stad

'You say you want a ­revolution," citeerde GroenLinks-voorman ­Rutger Groot Wassink al neuriënd John Lennon. Zijn partij bevond zich op dat moment even in het midden van een orkaan.



Het stadhuis, de stad, nee, heel Nederland viel op dat moment over het nieuwste plannetje van zijn partijgenoot Femke Roosma heen: het weghalen van de I amsterdam­letters. Roosma raakte een snaar toen ze stelde dat de slogan staat voor het 'dikke ik', iets waar de stad wat haar betreft niet langer voor wil staan.



Weg ermee, zei ze, en haar coalitiepartners schikten zich daarin.



Bij een revolutie sneuvelen de symbolen van het ancien régime het eerst en het gemakkelijkst.