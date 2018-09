Hebt u ook nog zo'n vertrouwen in de politiek?



Nederland steunde jihadisten in Syrië.



Ik hoop dat de eindredacteur me toestaat dat ik het nog een keer opschrijf, maar dan in ­kapitalen: NEDERLAND STEUNDE JIHADISTEN IN SYRIË!



Anders gesteld - het argument van de belastingbetaler: met mijn geld heb ik een terroristische organisatie niet ­bestreden, maar in het zadel geholpen.



(Ik zal er een mailtje over ­sturen naar mijn belasting­moraal. En ook één richting hemel naar Theo van Gogh, en wat zal die lachen!)



Cynisme is soms een instelling die je wordt opgedrongen.



En een gotspe moet je ­lachend verwelkomen als een vriend om wie je moet huilen, zei mijn moeder.



Dit is een achttienkaraats gotspe.



Het is alsof de gemeente ­Amsterdam wat leden van de mocromaffia heeft gesubsidieerd voor het plegen van ­enkele liquidaties.



En dan zegt de mocromaffia: "We hebben van de gemeente de auto's gekregen, bivak­mutsen, telefoontjes en een kalasjnikov."



Iedereen vraagt zich af: hoe kan dit?



Ach, we gaan eerst zien dat zogenaamd niemand hiervoor verantwoordelijk was, dat niemand er iets aan kon doen, dat ze zich door de besten hebben laten voorlichten, kortom: de smoezenmachine moet overuren draaien.



En de regering zou er goed aan doen nog een extra smoezenmachine te ­kopen. Vijf ministers waren verantwoordelijk en zouden zelfs voor het gerecht gesleept kunnen worden, maar ze ­zullen eerder salarisverhoging krijgen dan tralies zien.



Ik vermoed dat er een paar redenen zijn waarom Nederland die jihadisten steunde.