Ndombélé heeft uitstekende kracht en techniek

21 september: een 9 voor Tanguy Ndombélé

Ik denk dat ik eerder iets heb geschreven over deze jongen van 21. Een groter slachtoffer van het geboortemaandeffect is nauwelijks voorstelbaar. Ndombélé is geboren op 28 december en was dus altijd de jongste van zijn klas.



Lyon leende hem een jaar voor 2 miljoen euro en kocht hem toen voor 8 miljoen van Amiens, plus 20 procent van het verkoopbedrag. Aan toekomstige verkoop hoeft niemand te twijfelen die hem tegen Manchester City het middenveld zag domineren.



De mooiste pass was die op de diepgaande Memphis die ten slotte via de keeper op de paal schoot.