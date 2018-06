Na de Italiaanse woede volgt het lenige verstand

Als de Italiaanse politiek in één ding uitblinkt, dan is het wel in de constante productie van drama.



Er is nooit gebrek aan spanning en sensatie. Een regeringscrisis ligt in Rome altijd op de loer. In de 73 jaar sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Italië 43 regeringen versleten. Een Europees record.



In het buitenland is daar vaak hoofdschuddend naar gekeken. Ik was er als correspondent getuige van dat een Italiaanse premier in Washington arriveerde, waar hij zijn opwachting zou maken in het Witte Huis. Helaas: tijdens de vlucht over de Atlantische Oceaan was zijn regering, nog pas een paar maanden oud, alweer gestruikeld in het parlement.



Bewees dit niet eens te meer dat ­Italië ten prooi was aan een zorgwekkende instabiliteit, vroeg een Amerikaanse verslaggever. De premier glimlachte minzaam. Integendeel, zei hij, de ­vele regeringswisselingen, meestal neerkomend op een kleine politieke of personele bijstelling, toonden juist de fundamentele stabiliteit van het naoorlogse Italië.