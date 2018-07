Multi-etniciteit, dat ben ik

Wie etniciteit erbij haalt, gaat een stap verder

Over multiculturaliteit kan men twisten, maar wie etniciteit erbij haalt, gaat een stap verder: niet je cultuur, maar je kleur is dan onverenigbaar met een vreedzame samenleving.



Voor het eerst in de lange tijd dat dit debat Nederland beheerst, voel ik me daarom aangesproken. Ik voel een onbehagen dat ik niet eerder heb gevoeld. Als zoon van een Surinaams-Nederlandse moeder en Duits-Nederlandse vader ben ik een product van multi-etniciteit.



Ik heb me altijd vanzelfsprekend een Nederlander gevoeld en word ook zo behandeld. De toekomstige kinderen van mij en mijn geliefde Hongaars-Nederlandse vrouw zullen vier etniciteiten verenigen. Nooit heb ik eraan getwijfeld dat ook zij Nederlanders zullen zijn. Ik voel me hierin gesterkt door mijn eigen ervaringen in het leven.



Jazeker, we herkennen ons het snelst in degenen die het meest op ons lijken. Soms moet ik misschien subtiel door een extra laagje vernis heen, maar dat laagje is dun. De meeste mensen zijn van goede wil en herkennen zich in beleefdheid, openheid, hartelijkheid.



Voor velen wordt Nederlanderschap allang niet meer bepaald door kleur of wortels. Eerder door het delen van taal en bepaalde omgangsvormen, van elkaar verstaan, in de breedste zin des woords. Zeker niet door rassenleer.