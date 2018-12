Monopoly, en niet voor de gezelligheid

Een paar weken geleden was ik voor een verhaal op bezoek bij een sociaaldemocrate van vooroorlogse makelij. Ik complimenteerde bij binnenkomst mijn gastvrouw met haar mooie appartement in de binnenstad, maar toen ik informeerde in welk jaar ze de woning had aangeschaft, keek ze me geschrokken aan.



Kopen? De dame schudde haar hoofd. Fatsoenlijke mensen húren een woning. Zij had haar hele leven bij dezelfde corporatie gehuurd. Toen er kinderen kwamen, kon ze met het gezin naar een ruime woning met veel groen in de buurt.



Toen de kinderen groot waren en haar man was gaan hemelen, kon zij die ruime woning weer inruilen voor een klein huurappartement in het centrum.