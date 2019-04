Moeten Twitter en Facebook wel geredigeerd worden?

Toen ik een tijdje geleden in Rome was, kwamen we langs Pasquino, het gehavende beeldje niet ver van het Piazza Navona. Sinds de vijftiende eeuw, toen het beeld werd opgegraven, hangen of plakken boze lieden, meestal anoniem, briefjes op het beeld met daarin kritiek op alles wat macht heeft.



Vorig jaar waren er wat pamfletachtige A4'tjes op het beeld aangebracht. Ik heb niet erg mijn best gedaan om de tekst te achterhalen, want ik las de woorden 'apen' en 'zwart' en ik kreeg de indruk dat het hier niet een satire betrof over een borduurvereniging.



De gemeente Rome doet hier al eeuwen niets aan.