Moet onderwijs alles oplossen?

Je hoort vaak aan het einde van een debat - of het nu over democratie gaat, of moraliteit of de genderkwestie - dat het onderwijs er meer aan zou moeten doen.



Wat ik me dan altijd afvraag is: wát moet het onderwijs dan precies doen en hoe lang? Een uurtje, of veertig uur, gedurende vijf jaar? Moet je al beginnen op de basisschool?



Ik weet dat een dertigtal jaren geleden iedereen erg onder de indruk was van de Franse middelbare school, want daar kregen de leerlingen les in filosofie! In die tijd mocht ik eens op een Franse middelbare school zo'n les volgen. Een heel goede leerling probeerde toen uit te leggen dat de leegte in een fles in wezen bepaald werd door de begrenzingen van die bouteille. (Het kan zijn dat mijn Frans tekortschoot.)



Een andere hoogst intelligente leerlinge hield vervolgens een rede over 'contigentie en het begin van het leven', die ik eveneens erg indrukwekkend vond. Na afloop van de les kreeg ik van de jonge Sartre en de jonge De Beauvoir een handje.