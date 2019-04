Mister Emmen is een Amsterdammer

Voor het eerst in de club­geschiedenis speelt Ajax morgenavond een competie­-wedstrijd in Emmen. Stadion De Oude Meerdijk, met zijn kunstgras en zijn Jan van Beverentribune. De legendarische keeper was 15 jaar toen hij debuteerde voor VV Emmen.



Toch wordt de geboren Amsterdammer Van Beveren, die maar kort voor de club speelde, niet gezien als 'mister Emmen'. Die eretitel ging naar een andere Amsterdammer: Michel van Oostrum, voormalig jeugdspeler van Ajax.



Bij Emmen was hij jarenlang niet weg te denken uit de hoofdmacht. Verdeeld over twee perioden is de spits met 186 doelpunten in 339 wedstrijden zelfs topscorer aller tijden van de Drentse voetbaltrots.