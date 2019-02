Misschien vonden de supporters van ADO het een ludieke actie

Op een zachte winteravond kwamen ze samen. In totaal waren ze met een man of twintig. Degene die verantwoordelijk was voor de catering had een stapel Bifiworstjes en tien sixpacks Schultenbräu bij zich. ­Iemand zette een Spotifylijstje met trancemuziek op. Ze vroegen aan elkaar hoe het met de echtgenotes ging. Met de kinderen. Met de hond.



"Wanneer gaan we het precies doen?" vroeg een van de mannen. "Drie dagen van tevoren," antwoordde zijn makker met het kale hoofd. Wie koopt de verf? Wie ­regelt het transport? Een uur of anderhalf dachten ze nodig te hebben. Twee weken later was het zover.