Misschien kan Sharon Dijksma de premier eens uitnodigen

En? Bent u deze week nog naar het Concertgebouw geweest? Of heeft u misschien op een andere ­manier 'heel deftig' gedaan?



Premier Mark Rutte gebruikte vorig weekeinde een hoop clichés om zijn teleurstelling te ­uiten over het linkse Amsterdamse college, waaraan zijn VVD niet mee mag doen. Wie in Amsterdam D66 heeft gestemd, is heel deftig en gaat naar het Concertgebouw.



Aldus Rutte, zelf overigens ­begenadigd pianist, die naar ­eigen zeggen een 'buitengewoon geslaagde uitvoering' in huis heeft van Impromptu No. 3 uit Opus 90 van Schubert. En die op Goede Vrijdag vooraan zat bij de Matthäus-Passion.



Maar ja, Rutte wil tegenwoordig een premier van het gewone volk zijn. Meer Toppers dan Schubert. Amsterdam is dan een fijn mikpunt. Met ons deftige gedoe en ons, zoals hij het noemde in zijn campagnefilm, 'gedram' over Zwarte Piet.



Puur opportunisme. Rutte weet dat de verkiezingen niet worden gewonnen in de stad, maar erbuiten. Kijk naar het brexitreferendum, toen Londen in meerderheid tegenstemde, maar door de rest van het land werd overvleugeld.



Kijk naar de Amerikaanse ­verkiezingen: Clinton won in de grote steden, maar Trump smeedde zijn overwinning in de Rust Belt ver erbuiten.



Natuurlijk is de zure reactie van Rutte ook wel een beetje ­uitgelokt door de partijen die in Amsterdam de verkiezingen wonnen en het predicaat 'kneiterlinks' als geuzennaam beschouwen. De opgeheven vuist van GroenLinksleider Rutger Groot Wassink, hét beeld van de verkiezingsavond, was tevens een revolutionaire middelvinger naar rechts.



En inderdaad, het college­akkoord ademt een sfeer uit die de VVD niet zal bevallen: minder auto's, hogere lasten.



Amsterdam is 'verloren aan links', aldus Rutte.