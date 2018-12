Misschien is het maar beter dat we zuinig zijn met een eerbetoon

De burgemeester ontving ons in kamerjas; hij deed altijd een middagslaapje

De ontmoeting was gepland in de namiddag en had plaats in zijn privéwoning. De burgemeester, redelijk op leeftijd, had namelijk de gewoonte een middagslaapje te doen. Hij ontving ons dan ook in kamerjas.



Het gesprek kwam neer op een murmelende monoloog. Gedienstige assistenten zorgden ervoor dat het hem aan niets ontbrak. Alleen al zo'n mise-en-scène vertelt je dat er iets grondig mis is met de stad.



Het ging inderdaad van kwaad tot erger. De autofabrikanten kwamen in grote financiële problemen, de belasting betalende middenklasse trok weg uit Detroit, hele wijken kwamen in handen van drugsbendes. In 2013 werd de stad, waarvan het aantal inwoners was teruggelopen tot minder dan 700.000, officieel bankroet verklaard.



Maar al zijn wanprestaties ten spijt heeft Young zich het aureool van een voorname burgemeester weten te verwerven. De administratieve staven van de stad en het omliggende bestuursdistrict huizen in de Coleman A. Young Building.



En het lokale vliegveld van Detroit is omgedoopt in het Coleman A. Young International Airport - weidse naam voor een vliegveld dat sinds een paar jaar geheel verstoken is van lijnvluchten en waar alleen nog maar privévliegtuigjes opstijgen.



Misschien is het maar beter dat we in Nederland zuiniger zijn met een eerbetoon aan bestuurders, al sluit ik niet uit dat Amsterdammers straks hun leenfiets moeten parkeren in de Groot Wassink Stalling van het Centraal Station.



Paul Brill