Misschien hebben we het afgeleerd

Over een paar minuten is iedereen in deze kleine betegelde ruimte praktisch in zijn blootje. Op een klein stukje zwarte, met de naam van de vereniging bedrukte stof na lopen we naar de douches en het vijftigmeterbad en kletsen honderduit.



Over een paar minuten is er niets aan de hand en hebben we een gezamenlijk doel: de machtige machines die onze lijven zijn in nog betere vorm en conditie brengen.



Maar dat is over een paar minuten pas. Nu neem ik het kleine trappetje naar de kleedkamer als een volkomen terecht ter dood veroordeelde middeleeuwse heks.